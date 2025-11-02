به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ یادواره شهدای انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی، صبح امروز با حضور مردم، مسئولان و نیرو‌های انتظامی در مسجد روستای آهنگرکلا شیرگاه برگزار شد.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران در این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا گفت: هر جا نام شهید باشد جای امن و مبارکی است. امروز خون شهدا هم بصیرت می‌دهد و هم چراغ راه انسان‌ها می‌شود

حجت الاسلام حسینی افزود: افتخار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این است که هر دو روز، یک شهید برای امنیت ملت، تقدیم انقلاب می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از برکات یادواره ها، آوا سازی است که یاد و خاطره شهدا را در اذهان زنده نگه می‌دارد.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران با مقایسه نیرو‌های مسلح ایران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: زمانیکه متفقین به ایران آمدند نیروی مسلح چه کردند و امروز بعد از انقلاب و با همه توطئه‌های استکبار، فرزندان شما چه کردند و در دوران جنگ ترکیبی چگونه در مقابل دشمنان ایستادند.

حجت الاسلام حسینی اضافه کرد: مردم ما امروز بصیر هستند و در جنگ ۱۲ روزه دیدید که چگونه با هر سلیقه‌ای وارد میدان شدند و ایستادند.

وی تصریح کرد: اگر تاریخ را نگاه کنیم می‌بینیم که وقتی مالک در یک قدمی پیروزی بود لشکریان چگونه دچار جنگ شناختی شدند و حرف امام را گوش نکردند، اما ملت ما در جنگ شناختی و ترکیبی، چقدر بصیرت داشتند و ایستادند.

مسئول عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی مازندران یاداور شد: امروز دشمن روی ولی فقیه چرا صحه می‌گذارد، چون نقطه قوت تشیع، ولی فقیه است.