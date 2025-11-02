پخش زنده
روند پیشرفت طرحهای آبرسانی روستایی شهید امینی - شهید باکری - شهیدان ژاله - حاجی شهاب و شبآباد در نقاط مختلف آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژههای آبرسانی روستایی تحت پوشش قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به ریاست مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی و با حضور سرهنگ علیاصغر عزیزیفر، معاون مردمیاری و محرومیتزدایی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) و نماینده معین قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، همچنین وحید کریمیزاده، معاون فنی و مهندسی و مسعود امجدی، معاون بهرهبرداری شرکت برگزار شد.
در این نشست، روند پیشرفت طرحهای آبرسانی شامل مجتمع ۱۰۶ روستایی شهید امینی (شمال استان)، مجتمع ۸۱ روستایی شهید باکری (میاندوآب)، مجتمع ۴۱ روستایی شهیدان ژاله (سردشت)، مجتمع ۱۶۵ روستایی حاجی شهاب (بوکان) و پروژه تکروستایی شبآباد (پیرانشهر) مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت.
در جریان این جلسه، گزارش جامعی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها، وضعیت تأمین مصالح، منابع مالی و چالشهای اجرایی ارائه شد و تصمیماتی در راستای تسریع عملیات اجرایی و بهرهبرداری از طرحها اتخاذ گردید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت: اجرای طرحهای آبرسانی روستایی از طریق این قرارگاه، گامی مؤثر در محرومیتزدایی و تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای استان است و شرکت آب و فاضلاب با تمام ظرفیت فنی و اجرایی در تحقق این هدف ملی تلاش میکند.