آغاز برداشت برنج از شالیزارهای درهشهر
مدیر جهاد کشاورزی درهشهر از آغاز برداشت برنج از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز این شهرستان زیر کشت برنج رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «زاهد زینی وند» مدیر جهاد کشاورزی درهشهر از آغاز برداشت برنج در شالیزارهای این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: امسال حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز این شهرستان در حاشیه رودخانههای سیکان و سیمره زیر کشت برنج رفته است که پیشبینی میشود از این میزان سطح زیرکشت، بیش از سههزار و ۵۰۰ تن شلتوک برداشت شود.
وی افزود: ارقام عنبربو، علیکاظمی و فجر از مهمترین گونههای کشتشده در شالیزارهای درهشهر هستند.
زینی وند اضافه کرد: برداشت برنج در این شهرستان هرساله از اواخر مهرماه آغاز و تا اواخر آبانماه ادامه دارد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان درهشهر با اشاره به نقش مهم این محصول در معیشت کشاورزان اظهار داشت: کشت برنج از محصولات مؤثر در اقتصاد خانوارهای درهشهری به شمار میرود.
وی تصریح کرد: شهرستان درهشهر پس از چرداول و سیروان، سومین تولیدکننده برنج سفید استان ایلام است.
گفتنی است درهشهر یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی استان ایلام بهشمار میآید که سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن انواع محصولات زراعی و باغی تولید کرده و نقش مهمی در تأمین سبد غذایی مردم داخل و خارج استان دارد.