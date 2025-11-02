پخش زنده
امروز: -
با پایان یافتن مهلت یکهفتهای فرماندار مهاباد برای رفع تصرف از اراضی حاشیه دریاچه سد این شهرستان، عملیات خلعید از متصرفان شب گذشته آغاز شد و برای بیش از ۵۰ نفر از متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در گفتوگویی در تاریخ پنجم آبان ماه تأکید کرده بود: در خصوص حریم و بستر رودخانه و مخزن سد مهاباد، که امسال بهدلیل کاهش حجم آب، تصرفاتی در آن صورت گرفته است، لازم است رفع تصرف بهصورت فوقالعاده و در سریعترین زمان ممکن انجام و اراضی به متولیان امر تحویل داده شود.
با پایان ضربالاجل تعیینشده، اعضای کارگروه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز، شب گذشته اقدام به برچیدن فنسها و آزادسازی زمینهای کشاورزی حاشیه سد مهاباد کردند.
صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهاباد، در اینباره گفت:با هدف مقابله با زمینخواری، امشب حدود ۱۰ هکتار از زمینهای کشاورزی حاشیه سد مهاباد که فنسکشی و تعرض به اراضی ملی داشتند، تخریب و به مالکیت دولت بازگردانده شد.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد نیز گفت:ایجاد فنسکشی و تفکیک زمینها در محدوده حاشیه سد غیرقانونی است. با وجود هشدارهای پیشین، تعدادی از افراد اقدام به تصرف کرده بودند که با حکم قضایی، فنسها جمعآوری و برای متخلفان پرونده تشکیل شد
سید انور حسینی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهاباد نیز گفت: برای بیش از ۵۰ نفر از متصرفان اراضی ملی پرونده قضایی تشکیل شده است. این افراد با آگاهی از ملی بودن زمینها اقدام به تصرف کردهاند.
برخی از کشاورزان منطقه نیز با تمکین به قانون و رعایت حقوق عمومی، نسبت به رفع تصرف و بازگرداندن اراضی اقدام کردهاند.
گفتنی است، سال گذشته نیز قوه قضائیه برای حدود ۲۰ هکتار از اراضی تصرفشده در شهرستان مهاباد حکم خلعید صادر کرده بود و بنا بر اعلام فرمانداری، در مرحله جدید، حدود ۱۴ هکتار دیگر از زمینهای کشاورزی اطراف سد از متصرفان بازپسگیری خواهد شد.