پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: گاهی با فضاسازیهایی، تولیدکننده را چنان بدهکار نشان میدهند که گویی همه زیرساختها و سیاستها درست و تراز بوده و فقط تولیدکننده است که در برههای از فعالیت خود دچار ناترازی شده است.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای صمد حسن زاده، در نشست شورای روسای اتاقهای سراسر کشور با انتقاد از برخی بیاخلاقیها نسبت به تولیدکنندگان، افزود: با وجود اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور بار اصلی پویایی اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه را برعهده دارند؛ اما گاهی نسبت به آنها تنگنظری و بیاخلاقی صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: کارآفرین و تولیدکنندهای که در واحد تولیدی خود، صدها شغل ایجاد کرده و با وجود همه ناترازیها در تامین انرژی، نقدینگی و غیره باز هم به فعالیت تولیدی ادامه داده، باید دارای عزت و اعتبار بزرگی در جامعه و نزد متولیان باشد. اما در برخی مواقع شاهد هستیم که شأن و اعتبار تولیدکننده حفظ نمیشود.
وی گفت: علاوه بر اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال و تولید ثروت در ایجاد و حفظ آرامش و امنیت جامعه نقش کلیدی دارند، همواره این افراد از دیرباز تا به امروز، مشارکت جدی در طرحهای مسئولیت اجتماعی، محرومیتزدایی و توانمندسازی نخبگان و بسیاری از اقدامات نیکوکارانه داشتند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روسای اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور خواستار شد تا از طرق مختلف از جمله طراحی برنامههای تجلیل از کارآفرینان و تولیدکنندگان، و همچنین با مشارکت در طرحهای مسئولیت اجتماعی، جایگاه و شأن کارآفرینان و تولیدکنندگان و همچنین اندیشه توسعه گرایی را پاس دارند.
حسن زاده همچنین با اشاره به شرایط گزیر بانک آینده، بر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: وضعیت بحرانی بانک آینده بار دیگر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بروز آشفتگی در نظام بانکی کشور را یادآوری میکند.
وی گفت: ناترازی بانکی و بیانضباطی در شاخصهای پولی و بانکی در کشور که موجب افزایش پایه پولی، رشد تورم و خروج نقدینگی از بخشهای مولد به بخشهای غیرمولد میشود.
حسنزاده با بیان این مطلب که اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد، گفت: اعتقاد داریم که اصلاحات بانکی و رعایت استانداردهای بینالمللی بانکی، یکی از مهمترین راههای بازسازی اعتماد عمومی، تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم در کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت مقاومسازی شبکه بانکی تأکید کرد و افزود: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد و بانکها ملزم به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار داراییهایشان شوند.