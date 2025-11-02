اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به روسیه در سفر خود به مسکو با حضور در مرکز اسلامی این شهر با جمعی از دانشجویان ایرانی دیدار کردند و از مشکلات آموزشی، معیشتی و اداری آنان مطلع شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه‌‍ ملت، علیرضا سلیمی و فاطمه جراره، اعضای هیئت پارلمانی اعزامی به روسیه، به همراه کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با جمعی از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های مختلف روسیه دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست، دانشجویان مسائل و مشکلات خود را در زمینه خروج برخی دانشگاه‌های معتبر از فهرست مورد تأیید وزارت بهداشت، دشواری انتقالی حین تحصیل، تخصیص ارز دانشجویی، هزینه بالای خوابگاه‌ها و روند طولانی ارزشیابی مدارک مطرح کردند.

تأکید بر نگاه حمایتی مجلس نسبت به دانشجویان خارج از کشور

علیرضا سلیمی در این دیدار با تأکید بر نگاه حمایتی مجلس به دانشجویان خارج از کشور گفت: نگاه ما به دانشجویان خارج از کشور نگاهی سرمایه‌محور است. شما آینده‌سازان ایران هستید و باید از ظرفیت علمی و تجربی‌تان برای توسعه کشور استفاده شود. مجلس هیچ‌گاه مخالف مراوده علمی و تبادل دانش نبوده و آن را فرصتی برای ارتقای سطح علمی کشور می‌داند.

وی افزود: در مجلس، موضوعات مربوط به ارزشیابی مدارک، ویزای همراه و رفع موانع اداری در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد. مقرر شده در نشست ویژه‌ای با حضور وزرای بهداشت و علوم، مسائل دانشجویان ایرانی خارج از کشور به‌صورت موردی بررسی شود.

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به دغدغه‌های سفارت و مسئولان فرهنگی ایران در روسیه خاطرنشان کرد: تشکیل چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده دغدغه مسئولان درخصوص آینده دانشجویان است. ما تلاش می‌کنیم روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه آموزش، علمی‌تر و سریع‌تر شود تا حقوق دانشجویان تضییع نشود.

درخواست از وزارتخانه‌های بهداشت و علوم برای تسهیل امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور

فاطمه جراره دیگر عضو هیئت پارلمانی کشورمان نیز با بیان اینکه بخش زیادی از ایرانیان مقیم روسیه را دانشجویان تشکیل می‌دهند، گفت: اغلب موضوعاتی که امروز مطرح شد، پیش‌تر در مجلس و در کمیسیون آموزش شنیده شده است. مشکلات مربوط به ارز دانشجویی، خوابگاه و تأیید دانشگاه‌ها در حال بررسی است و امیدواریم تصمیمات جدید، بخشی از دغدغه‌های شما را برطرف کند.

وی افزود: از وزارتخانه‌های بهداشت و علوم و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته‌ایم در بازنگری فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید و در تسهیل امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نگاه حمایتی‌تری داشته باشند.

جراره در پایان تأکید کرد: اطلاعات و پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست جمع‌بندی و به کمیسیون آموزش ارائه خواهد شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم‌گیری و پیگیری شود.

هدف از سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به روسیه، شرکت در اجلاس کمیته فرهنگی و اجتماعی مجمع مجالس آسیایی (APA) و نیز دیدار با مقامات، فعالان اقتصادی و ایرانیان مقیم این کشور اعلام شده است.