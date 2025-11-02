سخنگوی حکومت افغانستان بار دیگر از آمریکا و پاکستان به دلیل نقض حریم هوایی این کشور انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی افغانستان گفت: پهپاد‌های آمریکا با عبور از حریم هوایی پاکستان، وارد حریم هوایی افغانستان می‌شوند و حریم هوایی ما را نقض می‌کنند.

وی افزود: ما نیز از پاکستان خواسته‌ایم اجازه ندهد حریم هوایی افغانستان از طریق پاکستان نقض شود.

مجاهد تصریح کرد: شاید قدرت‌های بزرگ دنیا همان‌هایی که ادعای گرفتن بگرام را دارند یا یک زمان با ما درگیر بودند می‌خواهند فشار ایجاد کنند. خودشان مستقیماً نمی‌آیند، اما اینها (پاکستان) را موظف کرده‌اند تا از طریق ایجاد ناامنی در منطقه بهانه‌سازی کنند، اما ما در برابر هر توطئه‌ای ایستاده‌ایم و اجازه نمی‌دهیم خواب‌های نادرست در منطقه به واقعیت بپیوندند.

از سوی دیگر حبیب الله آغا وزیر آموزش و پرورش افغانستان امروز در نشستی اعلام کرد: افغانستان در برابر حملات راکتی پاکستان نتوانست کاری انجام دهد.

وی افزود: نیرو‌های افغان در جنگ زمینی موفق شدند نیرو‌های پاکستانی را وادار به عقب نشینی کنند، اما در برابر حملات هوایی و راکتی پاکستان نتوانستند دفاع کنند.

حبیب الله آغا دلیل ناتوانی در برابر حملات هوایی پاکستان را محرومیت از فناوری نظامی دانست و بر ضرورت خودکفایی در عرصه فناوری نظامی و تجهیزات هوایی تأکید کرد.

خبر دیگر اینکه براساس اعلامیه امروز وزارت امور خارجه افغانستان، درگیری‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان مورد بحث قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ازبکستان در این گفتگوی تلفنی ثبات در منطقه را مسئولیت همه کشور‌های منطقه دانست و بر خودداری از مداخله در امور کشور‌های منطقه تأکید کرد.

امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان نیز گفت: افغانستان خواستار روابط دوستانه با همه کشور‌های همسایه و منطقه براساس احترام متقابل و دخالت نکردن در امور یکدیگر است.

درگیر‌های اخیر مرزی میان افغانستان و پاکستان و تنش‌های لفظی میان کابل و اسلام‌آباد مهمترین موضوع محافل رسانه‌ای در افغانستان در هفته‌های اخیر بوده است.