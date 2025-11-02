بی‌احتیاطی در محور کرسف ـ پسکوهان، حادثه‌ای مرگبار رقم زد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از مرگ راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ بر اثر واژگونی در محور کرسف ـ پسکوهان خبر داد.

سرهنگ غنیمتی می‌گوید: با اعلام گزارش حادثه به مرکز فوریت‌های پلیسی، عوامل گشت انتظامی و نیرو‌های امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه مأموران، یکی از سرنشینان خودرو به دلیل شدت جراحات وارده توسط تیم امدادی به بیمارستان منتقل شد، اما متأسفانه به‌رغم تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی خدابنده با اشاره به حضور کارشناسان تصادفات در محل گفت: کروکی و علت دقیق وقوع این سانحه در دست بررسی است.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مجاز و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز چنین حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کنند.