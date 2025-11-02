به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدحسین نبی پور اظهار داشت: در پی یک مورد نزاع و چاقوکشی بین چند جوان در خیابان امام شهرستان میبد با توجه به اهمیت موضوع، تیمی از ماموران پلیس تشکیل شد.

وی افزود: با اقدامات فنی و اطلاعاتی، سه نفر از عاملان اصلی این درگیری که دارای سوابق نزاع و درگیری بودند شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی میبد اظهار داشت: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی، متهمان را در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهشان دستگیر کرده و تحویل دادسرا دادند که متهمان با دستور قضایی روانه زندان شدند.