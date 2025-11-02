به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس راهور استان گفت: از این پس متقاضیان دریافت گواهینامه تنها یک مدرک دریافت می‌کنند که تمامی صلاحیت‌های آنها برای رانندگی با وسایل نقلیه مختلف در پشت آن درج می‌شود.

سرهنگ علی اصغر زارع با اشاره به این که این اقدام در راستای ساده سازی فرایند‌ها و کاهش ارایه مدارک متعدد توسط شهروندان انجام شده است افزود: در این گواهینامه یکپارچه، حوزه‌های صلاحیت راننده از جمله موتور سیکلت، خودروی سواری، وانت، کامیون و سایر وسایل نقلیه سنگین به صورت مجزا و با درج کد‌های مشخص قید می‌شود.

به گفته وی این طرح به تدریج و برای متقاضیان جدید الورود اجرایی شده است و دارندگان گواهینامه‌های قبلی نیازی به تعویض گواهینامه خود ندارند و مدارک قبلی آنها دارای اعتبار قانونی است.