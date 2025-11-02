پخش زنده
امروز: -
در راستای اجرای مصوبات جلسه کمیته ایمنی و برخورد با تخلفات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، عملیات ایمنسازی ضلع جنوبی میدان بهارستان با همکاری شهرداری منطقه ۱۲ و پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به اهمیت تاریخی و ترافیکی میدان بهارستان گفت: با توجه به در خواست مکرر و مستمر شهروندان و کسبه محترم میدان بهارستان و حجم بالای تردد شهروندان در این محدوده و در پی نیازسنجیهای انجامشده، عملیات عمرانی اصلاح مهندسی ضلع جنوبی میدان بهارستان و اخذ مصوبههای لازم در دستور کار قرار گرفت.
آیینی افزود: در این طرح، بخشی از سنگفرشهای فرسوده ضلع جنوبی تخریب و مسیر مورد نظر با روکش آسفالت جدید بهسازی شد تا ضمن افزایش ایمنی، رضایتمندی شهروندان نیز ارتقاء یابد.
وی ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان در طول اجرای این طرح تاکید کرد: همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی، نقش کلیدی در موفقیت و تسریع روند کار دارد. از همراهی ارزشمند ساکنان، کسبه محترم و رانندگان عزیز میدان بهارستان صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم با پایان این عملیات، شاهد بهبود چشمگیر در کیفیت فضای عمومی و رضایت بیشتر شهروندان باشیم.
این طرح در چارچوب سیاستهای توسعه پایدار شهری و حفظ میراث فرهنگی منطقه اجرا میشود و پیشبینی میشود با اتمام آن، میدان بهارستان به عنوان یکی از نمادهای تاریخی تهران، جلوهای نو و ایمنتر برای شهروندان فراهم آورد.