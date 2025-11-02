معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان ایلام از آغاز بازرسی‌های ویژه از واحد‌های خدمات خودرویی در قالب طرح نظارت بر بازار کالا و خدمات خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «مهدی کاکاخانی» معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان ایلام اظهار داشت : در اولین روز اجرای این طرح، ۱۵ واحد خدمات خودرویی بازرسی و برای ۶ واحد اخطار پلمب صادر شد.

وی افزود: بیشترین تخلفات گزارش‌شده مربوط به عدم درج قیمت و نامشخص بودن دستمزد‌ها بوده است.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان ایلام اضافه کرد: هم‌اکنون تمامی خدمات خودرو‌های سبک و سنگین از جمله مکانیکی، برق‌کاری، جلوبندی، تراشکاری و تنظیم موتور دارای نرخ‌نامه مصوب هستند.

کاکاخانی با تأکید بر لزوم درج قیمت در معرض دید مشتریان عنوان کرد: به واحد‌های صنفی اخطار داده شده در صورت تکرار تخلف، با جرایم سنگین و پلمب طولانی‌مدت مواجه خواهند شد.

وی از مردم خواست گزارش تخلفات واحد‌های خدمات خودرویی را از طریق سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.