رئیس سازمان دامپزشکی کشور از واردات بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دُز واکسن تب برفکی و تزریق حجم قابل توجهی از آن در جمعیت دام سنگین کشور از زمان شناسایی سویه جدید این بیماری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا رفیعیپور، با اشاره به اقدامات سریع و هدفمند این سازمان در راستای کنترل و مهار سویه جدید بیماری تب برفکی گفت: از زمان ورود این سویه جدید به کشور، بیش از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دُز واکسن تب برفکی وارد کشور شده و در میان ادارات کل دامپزشکی استانها بر اساس اولویت مناطق پرخطر توزیع شده است.
وی افزود: بخش عمدهای از این واکسنها در قالب طرحهای واکسیناسیون سراسری، در جمعیت دام سنگین کشور تزریق شده و این اقدام نقش مهمی در افزایش سطح ایمنی گلهها و کاهش موارد ابتلا در استانهای درگیر داشته است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که بیماری تب برفکی یکی از مهمترین تهدیدها برای سرمایه دامی کشور محسوب میشود، گفت: با توجه به ویژگیهای سویه جدید، عملیات واکسیناسیون با جدیت و تحت نظارت دقیق کارشناسان در سراسر کشور ادامه دارد تا از هرگونه گسترش بیماری جلوگیری شود.
علیرضا رفیعیپور ضمن قدردانی از تلاشهای جهادی دامپزشکان، کارشناسان و نیروهای شبکههای استانی دامپزشکی، افزود: مجموعه دامپزشکی کشور در خط مقدم صیانت از سرمایه دامی قرار دارد و با همکاری سایر دستگاهها، کنترل و ریشهکنی بیماری تب برفکی را با تمام توان دنبال میکند.
وی همچنین از استمرار تأمین و واردات واکسن در هفتههای آینده خبر داد و گفت: با برنامهریزی منسجم و تأمین مستمر واکسن، انتظار میرود روند کنترل بیماری به شکل مطلوبتری ادامه یافته و خسارات اقتصادی آن به حداقل برسد.