به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با بزرگداشت هفته پدافند غیرعامل، قلعه تاریخی ماکو برای نخستین‌بار به‌عنوان نماد باستانی پدافند غیرعامل در آذربایجان‌غربی انتخاب و معرفی شد.

شهلا تاج فر فرماندار ماکو در این زمینه گفت: قلعه قبان اولین قلعه چتری کشور و بخش تاریخی شهر ماکواست که در کنار یکی ازبزرگترین کلاهک‌های تاریخی جهان قرار گرفته است و تصمیم گرفتیم در هفته پدافند غیر عامل این آثار ثبت ملی شده را به عنوان نمادی از پدافند غیر عامل تاریخی معرفی و ثبت کنیم.

در جلسه معرفی این قلعه که با حضور مسئولان استانی ترتیب یافت، آقایی مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری آذربایجانغربی، با اشاره به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی بافت قدیم ماکو خصوصا قلعه تاریخی آن با کارکرد‌های دفاعی گفت: ۱۰ دستور العمل مختلف در حوزه پدافند غیر عامل برای مقابله با تمامی خطرات احتمالی به ادارات و نهاد‌های استان ارسال شده است.

مرتضی صفری مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هم در این جلسه گفت: شهرستان ماکو به دلیل داشتن ۱۵۰ اثر ثبت ملی و یک اثرتاریخی ثبت جهانی از اهمیت خاصی در استان برخوردار است.

قلعه تاریخی ماکو با قدمتی چندصدساله، به‌عنوان نمونه‌ای بارز از معماری دفاعی در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی شناخته می‌شود. انتخاب این اثر تاریخی با هدف ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل و آشنایی نسل جوان با میراث دفاعی کشور انجام شده است. قلعه ماکو با موقعیت استراتژیک خود، نمادی از هوشمندی تاریخی مردم منطقه در مقابله با تهدیدات غیرنظامی به شمار می‌رود.