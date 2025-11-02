به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این مراسم نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ضمن تجلیل از مقام و جایگاه والای پرستاران در جامعه، گفت : محور مسئولیت‌پذیری و فداکاری پرستاران، الگوگیری از سیره حضرت زینب (س)، بزرگ پرستار دنیاست.

آیت‌الله حیدری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای سلامت، دفاع مقدس هشت ساله و ۱۲ روزه، محور مقاومت و شهدای خدمت و امنیت، اظهار داشت: پرستار ادامه‌دهنده راه حضرت زینب(س) است. حضرت زینب(س) نمونه انسان کامل است که صبر، شجاعت، مهربانی، مدیریت بحران و ایستادگی در برابر ظلم را در بالاترین سطح در وجود خود داشته و پرستاران با الگوگیری از شخصیت والای ایشان، به مقام ارزشمندی در جامعه دست یافته‌اند؛ ایثار پرستاران جلوه‌ای ماندگار از خدمت و مسئولیت‌پذیری است.

وی با تجلیل از نقش تاریخی پرستاران در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و بحران‌های دیگر گفت: فداکاری پرستاران در بحران‌ها بر کسی پوشیده نیست؛ پرستاران و کادر درمان، همواره پیشگام در خدمت‌رسانی بوده و در بسیاری از موقعیت‌های تاریخی و بحران‌ها، برای خدمت‌رسانی به بیماران و مصدومان جان خود را در معرض خطر قرار داده‌اند. ما و جامعه درمانی و نظام جمهوری اسلامی خود را در برابر شما وام‌دار می‌دانیم و تکریم پرستار نباید تنها در کلام محدود شود.

آیت‌الله حیدری همچنین به چالش کمبود نیروی پرستاری در استان اشاره کرد و اظهار داشت: نسبت پرستاران به تخت در استان خوزستان بسیار کمتر از نیاز واقعی است و هر پرستار به‌طور میانگین بار کاری پنج نفر را به دوش می‌کشد. اگرچه مراجعه بیماران از استان‌های همجوار و حتی کشورهای عراق و حوزه خلیج فارس، خوزستان را به قطب درمانی منطقه تبدیل کرده است اما در این شرایط حجم کاری پرستاران و کادر درمان بیمارستان‌ها همواره افزایش می‌یابد.