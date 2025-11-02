افتتاح نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در ایلام
صبح امروز با حضور معاون سیاسی استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در ایلام افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «علی هلشی» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام در این مراسم اظهار داشت: این نمایشگاه برای نخستینبار با همکاری اتحادیه کتابفروشان و با حضور دو کتابفروشی معتبر در ایلام برگزار شده است.
وی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲ هزار عنوان و ۶ هزار نسخه کتاب در موضوعات رمان، تاریخ، فلسفه، مذهبی، روانشناسی و کتب نفیس عرضه شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام با بیان اینکه نمایشگاه از ۱۱ تا ۲۰ آبانماه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام دایر است، اضافه کرد: نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پذیرای علاقهمندان به کتاب و فرهنگ مطالعه خواهد بود.
«تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی استاندار ایلام نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه عنوان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای ارتقای سرانه مطالعه در استان است و باید از آن بهخوبی بهرهبرداری شود.
وی یادآور شد: نمایشگاههای کتاب نقش مهمی در توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی دارند و لازم است در بازههای زمانی منظم برگزار شوند تا فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.