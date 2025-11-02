پخش زنده
مسابقات مدارس فوتبال زیر ۱۱ سال گلستان در سه سطح لیگ برتر، لیگ دسته یک و زیر گروه با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این رقابتها با حضور ۳۲ تیم به میزبانی گنبدکاووس برگزار شد و در لیگ برتر تیمهای شموشک کردکوی و کشاورز گنبدکاووس به ترتیب اول و دوم شدند.
در لیگ دسته یک هم تیمهای پیام گنبدکاووس و استقلال جوان گرگان با کسب عنوانهای نخست به لیگ برتر استان راه یافتند.
در مسابقات زیرگروه هم متین کلاله و آرتین مراوه تپه با کسب امتیاز بیشتر به دسته یک راه یافتند.