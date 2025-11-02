به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات عمرانی احداث نیروگاه خورشیدی در دشت چنارستان دلیجان به منظور جلوگیری از تخریب آثار باستانی متوقف شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: پس از انتشار اخبار و تصاویری مبنی بر وجود سنگ نگاره‌های باستانی در دشت چنارستان دلیجان عملیات عمرانی احداث نیروگاه خورشیدی در این منطقه متوقف شده است.

قدرت اله ابک افود: این منطقه در میان مناطق اعلامی داری ارزش تاریخی توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نبوده و به همین دلیل به سرمایه گذار برای احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.

ابک گفت: گروه کارشناسی متشکل کارشناسان میراث فرهنگی، منابع طبیعی و کارشناسان فنی در حال بررسی اراضی دشت چنارستان هستند و بسته به نظر گروه کارشناسی برای جایگزینی اراضی جدید و یا تداوم عملیات احداث نیروگاه تصمیم گیری خواهد شد.

پیش از این تصاویری از وجود سنگ نگاره‌های هزاران ساله و جمع آوری و تخریب برخی از این سنگ نگاره‌ها بدلیل احداث نیروگاه خورشیدی در فضای مجازی منتشر شده است.