به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمودرضا صادقی گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس فتای شهرستان و اعلام شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی وی، مراتب در دستور کار پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در برسی‌های اولیه مشخص شد پیامکی با عنوان «شما ابلاغیه قابل مشاهده در سامانه ثنا دارید» به همراه لینک جعلی برای شاکی از طریق پیامک ارسال شده بود که به محض کلیک کردن روی لینک جهت مشاهده ابلاغیه، مبلغ ۶۴۰ میلیون ریال از حساب بانکی وی برداشت می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم در ادامه افزود: ماموران پلیس فتا شهرستان حساب مربوط به متهم که وجوه کلاهبرداری شده به آن واریز شده بود را شناسایی و طی هماهنگی قضائی مبالغ برداشتی را به مالباخته عودت دادند.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداری اینترنتی باشند و از بازکردن لینک‌های مشکوک و جعلی و پیامک‌های ناشناس خودداری ودر صورت مشاهده یا مواجهه با هرگونه مشکل در فضای مجازی در اسرع وقت با شماره تلفن‌های ۰۳۱۳۱۱۰ و ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی تماس حاصل کنند.