۶ نفر از اراذل و اوباشی که با عربده کشی و استفاده از سلاح سرد موجب تخریب دو دستگاه خودرو شده بودند در اصفهان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قداره شکی و عربده کشی تعدادی از مخلان نظم و امنیت عمومی در یکی از محلات سطح شهرستان، بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

سرهنگ احمد نیکبخت با اشاره به اینکه اقدام خلاف قانون این افراد موجب ایراد خسارت به ۲ دستگاه خودرو شهروندان شده بود، افزود: با حضور ماموران پلیس و در یک عملیات کاملا هماهنگ و منسجم پلیسی، ۲ نفر از این اراذل در محل زمینگیر و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ۴ نفر دیگر از متهمان که قبل از حضور ماموران از محل متواری شده بودند در عملیات‌های دیگر دستگیر و با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.