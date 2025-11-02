پخش زنده
امروز: -
باراک اوباما رئیسجمهور پیشین آمریکا، در تجمعات انتخاباتی ایالتهای ویرجینیا و نیوجرسی از رأیدهندگان خواست با «بیقانونی و بیپروایی دولت ترامپ» مقابله کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ اوباما که همچنان از چهرههای محبوب در میان دموکراتها به شمار میرود، در سخنرانی خود از عملکرد دولت ترامپ بهشدت انتقاد کرد و گفت: کشور ما در وضعیت تاریکی قرار گرفته است و هر روز از این کاخ سفید رفتارهایی سر میزند که نشان از بیقانونی، بیپروایی و حتی دیوانگی دارد.
اوباما سیاست تعرفهای دولت ترامپ و اعزام نیروهای گارد ملی به شهرهای آمریکا را «آشفته و خطرناک» توصیف کرد و جمهوریخواهان کنگره را متهم کرد که در برابر رفتارهای خارج از عرف ترامپ سکوت کردهاند.
رئیسجمهور پیشین آمریکا در سخنرانی دیگری در ایالت نیوجرسی نیز با لحنی کنایهآمیز گفت: انگار هر روز در کاخ سفید جشن هالووین است، با این تفاوت که فقط کلک هست و خبری از شیرینی نیست.
وی افزود: ترامپ حتی در بحبوحه تعطیلی دولت به جای رسیدگی به مشکلات مردم، به بازسازی باغ رز و ساخت سالن رقص ۳۰۰ میلیون دلاری مشغول است.
اوباما با تأکید بر ضرورت مشارکت گسترده دموکراتها در انتخابات پیش روی ایالتی گفت: زمان آن رسیده است که مردم آمریکا در برابر بیقانونیهای دولت ترامپ بایستند و آیندهای بهتر برای کشور خود رقم بزنند.