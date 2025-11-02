به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛به مناسبت روز سیزدهم آبان،یاد و نام شهید نوجوان حسین فهمیده، بار دیگر بر تارک ایثار و فداکاری نسل جوان می‌درخشد.

شهیدی که در چهارده‌سالگی،با نثار جان خود،معنای واقعی عشق به وطن را تفسیر کرد و به نمادی ماندگار برای همه نوجوانان ایران اسلامی تبدیل شد.

در استان لرستان سازمان بسیج دانش‌آموزی با بیش از ۱۵۰ هزار عضو فعال در عرصه‌های علمی،فرهنگی و تربیتی، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی نسل جوان است.