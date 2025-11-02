به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری از طریق مسئولان سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه های کشور از ۱۷ آبان ماه امسال‌ روزهای شنبه و دوشنبه پرواز در مسیر گناباد به تهران و برعکس از طریق این فرودگاه و توسط شرکت هواپیمایی وارش انجام می شود.

هادی محمدپور اضافه کرد: زیرساخت‌ های لازم برای استفاده از مرز هوایی فرودگاه گناباد فراهم است و این شهرستان با برخورداری از ظرفیت فرودگاهی قابلیت زیادی برای تبدیل به قطب صادرات جنوب استان خراسان رضوی را دارد.

محمدپور، الزام مهم برای راه اندازی مرز هوایی در یک منطقه را فرودگاه، گمرک،‌ فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی و شرکت های هواپیمایی ذکر کرد و افزود: علاوه بر وجود زیرساخت های اقتصادی و تجاری منطقه، فرودگاه گناباد و شرکت هواپیمایی هم از آمادگی برای راه اندازی مرز هوایی برخوردار هستند.

مرحله نخست بهره برداری از فرودگاه منطقه‌ ای شهدای گناباد به عنوان سومین فرودگاه استان خراسان رضوی چهارم خردادماه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و پروازهای رسمی آن از ۱۱ مهرماه همان سال آغاز شد.