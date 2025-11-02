سردار نائینی گفت: ۲ روز قبل از جنگ شهید سلامی گفت توانمندی فنی موشکی ایران بعد از وعده صادق ۲ حداقل ۴۰ درصد ارتقا پیدا کرده و این در جنگ جدید خودش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی سپاه طی سخنانی درباره دفاع مقدس ۱۲ روزه با تاکید براینکه در روز‌های پیش از جنگ، آرایش سپاه جنگی بود، گفت: سفر یک روز قبل از شهادت سرلشکر سلامی به بندرعباس برای آمادگی جنگ بود و ۲ روز قبل از جنگ شهید سلامی گفت توانمندی فنی موشکی ما بعد از وعدۀ صادق ۲ حداقل ۴۰ درصد ارتقا پیدا کرده و این در جنگ جدید خودش را نشان می‌دهد.

سردار نائینی تاکید کرد: ایران غافلگیر نشد و شهیدان حاجی‌زاده و سلامی در محل کارشان هدف قرار گرفتند؛ یعنی آرایش نظامی وجود داشت و همچنین بعد از هدف‌قرارگرفتن فرماندهان در ساعت ۴ صبح عملیات پهپادی را آغاز کردیم و شب همان روز موشک شلیک کردیم.

درحال تکمیل ...





