منابع آگاه با اشاره به نگرانیهای فزاینده درباره مازاد عرضه، از موافقت قریبالوقوع اوپکپلاس با افزایش «جزئی» تولید نفت خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از رویترز، اوپکپلاس از ماه آوریل تاکنون تولید خود را بیش از ۲.۷ میلیون بشکه در روز (حدود ۲.۵ درصد از عرضه جهانی) افزایش داده، اما در ماههای اکتبر و نوامبر به دلیل پیشبینیها مبنی بر مازاد عرضه قریبالوقوع، سرعت افزایش تولید را کُند کرده است.
تحریمهای جدید غرب علیه روسیه به عنوان یکی از اعضای این ائتلاف نفتی، چالشهای دیگری را در مسیر مذاکرات ایجاد کرده است، زیرا این احتمال وجود دارد که مسکو پس از اقدامات جدید آمریکا و انگلیس علیه غولهای نفتی روسیه یعنی روسنفت و لوکاویل، برای افزایش بیشتر تولید با مشکل مواجه شود.
به گفته سه منبع آگاه، هشت عضو اوپکپلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، عراق، کویت، عمان، قزاقستان و الجزایر، به طور کلی توافق کردهاند که تولید در ماه دسامبر را ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهند. توافق کلی بدین معناست که در نشست امروز که به طور برخط برگزار میشود، احتمالا به سرعت با این افزایش موافقت خواهد شد.
قیمت نفت خام برنت بیستم اکتبر به دلیل نگرانی از شکلگیری مازاد عرضه به پایینترین میزان پنجماهه خود رسید و حدود ۶۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد، اما در ادامه به دلیل تحریمهای روسیه و خوشبینی به مذاکرات تجاری آمریکا با شرکای تجاریاش، به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه افزایش یافت.
تحلیلگران کومرتسبانک، آربیسی، ریستاد انرژی و اسایبی، این هفته اعلام کردند که انتظار دارند اوپکپلاس اهداف تولید را برای ماه دسامبر ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
اوپکپلاس تا پیش از ماه آوریل چندین سال تولیدات خود را کاهش داده بود. این کاهشها در ماه مارس به اوج رسید و در مجموع به ۵.۸۵ میلیون بشکه در روز تنزل پیدا کرد.