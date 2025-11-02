پخش زنده
رزمایش آموزشی و عملیاتی انسداد تونل دومن نیم جاده اسفراین – بجنورد با هدف سنجش میزان آمادگی نیروهای راهداری و هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان در شرایط بحرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این رزمایش دو ساعته که از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۱ آبانماه آغاز شد، تونل دومن نیم به مدت نیم ساعت مسدود و تردد وسایل نقلیه با رعایت کامل نکات ایمنی از مسیر جایگزین انجام شد.
در طول اجرای رزمایش، نیروهای راهداری و حمل و نقل جادهای، راه و شهرسازی، مسئولان انتظامی و نظامی و فرماندار شهرستان اسفراین، نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر، آتشنشانی، اورژانس، شرکت توزیع برق، مخابرات و… در محل حضور داشتند و با همکاری و تعامل یکدیگر، سناریوی مقابله با شرایط اضطراری را تمرین کردند.
سرپرست ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی و جمعی از مدیران دستگاههای خدماترسان در قرارگاه عملیاتی رزمایش پدافند غیرعامل که در مرکز مدیریت راههای استان مستقر بود، بهصورت مستقیم با عوامل میدانی در ارتباط بودند و روند اجرای عملیات را لحظه بهلحظه دنبال و در خصوص رعایت نکات ایمنی و مدیریت ترافیک در مسیر جایگزین مواردی را تاکید کردند.
میقانی افزود: تمرین تعامل بین دستگاهی، ایجاد آرامش میان مردم و تابآوری زیر ساختهای جادهای از مهمترین اهداف برگزاری رزمایشهای پدافند غیرعامل است.
بر اساس این گزارش در رزمایش آموزشی و عملیاتی انسداد تونل محور اسفراین – بجنورد، ۳۲ نفر از نیروهای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای و ۱۳ دستگاه انواع ماشینآلات سبک و سنگین به کار گرفته شدند.