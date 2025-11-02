به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ظرفیت تولید برق خورشیدی استان تا دهه فجر به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاتداری مرکزی در حاشیه جلسه واگذاری ساختگاه‌ها به خبرگزاری صداوسیما گفت: با بررسی ۳۸ درخواست جدید واگذاری ۴۰۵ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۳۰۰ هکتار مصوب شده است.

قدرت اله ابک افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است تا پایان سال ظرفیت برق خورشیدی استان به ۵۰۰ مگاوات برسد که با توجه به سرعت احداث نیروگاه‌ها این مهم تا دهه فجر به محقق خواهد شد.