به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در یوم الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دانش آموزان، دانشجویان و قشر‌های مختلف مردم خوزستان با حضور حماسی خود شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد خواهند زد.

مردم همیشه در صحنه خوزستان در یوم الله ۱۳ آبان یک بار دیگر به میدان خواهند آمد و انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی ود راس آنها آمریکای جهانخوار و حمایتش از رژیم جعلی و تروریستی صهیونیستی را اعلام خواهند کرد.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در بیش از ۶۰ نقطه استان خوزستان برگزار می‌شود.

این مراسم باشکوه ساعت ۹ صبح در اهواز از بزرگراه آیت الله بهبهانی جنب شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.