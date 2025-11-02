به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سلماس با راه اندازه واحد تولیداستاندارد چیپس میوه به نخستین شهرستان دارای این نوع واحد تولیدی در کشور تبدیل شده است.

برگه‌های های تولیدی این واحد کاملا طبیعی است و آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی روی محصول انجام می‌شود.

این واحد تولیدی سالیانه با تولید پنجاه تن محصول ضمن برطرف کردن نیاز‌های داخلی، ۶۰ هزار دلار کالا به کشور همسایه صادر می‌کند.

تولید میوه خشک سلماس یکی از برگزیدگان همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی در سال ۱۴۰۲ در سازمان ملی یو ان دی پی شده است.