مانور امداد و نجات با هدف افزایش آمادگی دانشجویان و کارکنان در شرایط بحران، در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مانور بزرگ امداد و نجات همزمان با هفته پدافند غیر عامل، امروز با حضور دانشجویان و کارکنان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌ احمر خراسان رضوی در حاشیه برگزاری این مانور اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با برگزاری این مانور میزبان رویدادی متفاوت شده است که با هدف افزایش آمادگی دانشجویان و کارکنان در شرایط بحران برگزار می‌ شود.

سعید منیری افزود: این مانور با حضور تیم‌ های تخصصی امدادی در آیتم‌ هایی چون عملیات سگ‌ های جستجوگر (تیم آنست)، فرود و صعود، اطفای حریق، ماشین نجات سنگین و برپایی اردوگاه اسکان اضطراری اجرا شد.

وی تاکید کرد: اجرای چنین برنامه‌ هایی نقش مهمی در آشنایی اقشار مختلف جامعه با اقدامات امدادی و افزایش سطح آمادگی عمومی در برابر حوادث و بلایای طبیعی دارد.

پنجم تا ۱۱ آبان ماه هفته پدافند غیر عامل در کشور نامگذاری شده است.