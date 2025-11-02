پخش زنده
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد: پوشش بیمهای برای تمامی دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، درخشان گفت: با شروع سال تحصیلی جدید، تمامی دانشآموزان استان یزد بهصورت خودکار تحت پوشش بیمه معلم قرار گرفتهاند و خانوادهها هیچگونه نگرانی از بابت خدمات بیمهای نخواهند داشت.
وی افزود: این بیمهنامهها با هدف تأمین امنیت و سلامت دانشآموزان در محیطهای آموزشی و خارج از مدرسه صادر شده و شامل پوششهای متعددی از جمله حوادث ناشی از تحصیل، حوادث در مسیر رفتوآمد به مدرسه، هزینههای درمانی، بستری و جبران آسیبهای جسمانی است.
درخشان ادامه داد: پوشش بیمهای برای تمامی دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دبیرستان در نظر گرفته شده است و خدمات مربوطه در طول سال تحصیلی ارائه خواهد شد.
رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: این اقدام در راستای سیاستهای وزارت آموزشوپرورش برای ارتقای امنیت روانی و جسمانی دانشآموزان انجام شده و تمامی دانشآموزان استان از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.