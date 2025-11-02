مراسم تحلیف کارآموزان قضایی دوره‌های ۱۳۴ قم و ۳۳ فارس با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا موحدی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با آرزوی موفقیت کارآموزان قضایی که بعد از مراسم تحلیف بطور رسمی وارد عرصه قضاوت خواهند شد گفت: این مراسم یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین لحظات زندگی شما در مسیر قضایی است که در محضر قرآن مجید برای امر مقدس قضاوت سوگند بجا می‌آورید.

وی افزود: به خود ببالید و سجده شکر بجا آورید که خداوند شما را شایسته مقامی نموده است که جایگاه پیامبر اکرم (ص) و وصی اوست.

این مقام عالی قضایی با بیان اهمیت درک شانیت مقام قضاوت و رعایت اخلاق و آداب حرفه‌ای از همان ابتدای شروع به کار قضات جدیدالورود تاکید کرد و گفت: رعایت اخلاق نیک در رفتار و گفتار از ضروریات منصب قضا ست که بایستی حتما مورد اهتمام و توجه شما عزیزان باشد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بازخوانی رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص امر قضاوت و اهمیت مسئولیت این امر خطیر، عنوان کرد: قلم قاضی باید مظهر پاکی، بی طرفی و تقوای الهی باشد؛ چراکه با یک امضا سرنوشت انسان‌ها تغییر می‌کند.

موحدی همچنین با اشاره به لزوم رعایت آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، افزود: قاضی باید افزون بر پایبندی به اصول اخلاقی، نسبت به نظم کاری، رعایت قوانین و مسئولیت در قبال خانواده نیز متعهد باشد. همان‌گونه که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده‌اند که نظم در امور، پایه ایمان عملی و شرط موفقیت در مسئولیت است.

در پایان این مراسم، از نفرات برتر دوره‌های کارآموزی قضایی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.