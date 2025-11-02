به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام علیرضا قربانی خراجی افزود: امسال ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) هم‌زمان شده و این تقارن، فرصت ارزشمندی برای تلفیق دو جریان بزرگ تاریخی و اعتقادی یکی حماسه ملی مبارزه با استکبار جهانی و دیگری تجلیل از مقام والای بانوی بزرگ اسلام فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه روز ۱۳ آبان از سال ۱۳۵۸ تاکنون به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی شناخته می‌شود، ادامه داد: این روز نماد خشم ملت ایران از نظام سلطه و استکبار جهانی است؛ جریانی که در طول دهه‌ها جز جنایت، کشتار و ظلم بر بشریت چیزی به همراه نداشته است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، تجلی قدرت نرم نظام اسلامی است؛ قدرتی که دشمنان از آن بیش از هر ابزار سخت‌افزاری هراس دارند. هرگاه مردم در صحنه حاضر شده‌اند، معادلات دشمن برهم خورده و پیام ایستادگی ملت ایران به جهان مخابره شده است.

حجت الاسلام قربانی خراجی با اشاره به بعد فاطمی این مناسبت گفت: امسال مراسم ۱۳ آبان با نام و یاد حضرت زهرا (س) مزین خواهد شد و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی متناسب با این ایام نیز در کنار راهپیمایی برگزار می‌شود. این هم‌زمانی، فرصتی برای تعمیق ارزش‌های دینی و انقلابی در دل جامعه است.

وی با دعوت از مردم استان برای حضور پرشور در مراسم ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: مردم غیرتمند خوزستان همواره در صحنه‌های انقلابی پیشگام بوده‌اند و امسال نیز با حضور خود، مشت محکمی بر دهان مستکبران و دشمنان بشریت خواهند زد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان در پایان تأکید کرد: تقویت گفتمان مقاومت، ایثار و بصیرت در برابر گفتمان سلطه‌گر غربی، رسالت همه ماست. امیدواریم این مناسبت، نقطه‌ای برای تحکیم ارزش‌های الهی و انقلابی در جامعه باشد و عنایات حضرت زهرا (سلام الله علیها) شامل حال ملت ایران شود.

مراسم باشکوه راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در اهواز ساعت ۹ صبح د از بزرگراه آیت الله بهبهانی جنب شهربازی تا مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.