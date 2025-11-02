به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ ابراهیم آقاجانلو گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در شهرستان زنجان، تلاش برای دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از انجام اقدامات پلیسی یک نفر سارق را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، در یک عملیات غافلگیرانه، دستگیر شد.

سرهنگ آقاجانلو افزود: این سارق سابقه دار در تحقیقات تکمیلی پلیس، چاره‌ای به جز بیان حقیقت نداشت و در پایان به ۱۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی در شهرستان زنجان اعتراف کرد.

سرپرست پلیس آگاهی استان در پایان با تأکید بر عمل به هشدار‌های پلیسی و رعایت نکات ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع چنین سرقت‌هایی از سوی شهروندان افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات، پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.