رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر ضرورت رعایت دقیق قوانین، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و مستندسازی اموال به‌عنوان پایه‌ای‌ترین گام در صیانت از دارایی‌های بنیاد تأکید کرد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاری و مستندسازی دقیق اموال بنیاد

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاری و مستندسازی دقیق اموال بنیاد

به گزارش خبرگزاری صداروسیما ، خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن با تأکید بر اهمیت انضباط اداری و دقت در فرآیندهای حقوقی، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های جاری و مستندسازی دقیق اموال بنیاد شد.

وی با بیان اینکه رعایت ضوابط قانونی، ضامن حفظ اعتماد عمومی و کارآمدی سازمان است، اظهار داشت: واحدهای حقوقی باید با دقت، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری بالا فعالیت کنند.

خواجه‌دلویی همچنین بر تقویت تعامل میان بخش‌های ستادی، استانی و دستگاه‌های برون‌سازمانی تأکید کرد تا از ظرفیت‌های کارشناسی برای صیانت از منافع بنیاد به‌صورت کامل استفاده شود.

وی مستندسازی املاک و دارایی‌های بنیاد را از محورهای اصلی پایداری حقوقی و جلوگیری از بروز چالش‌های آتی عنوان کرد.

به گفته وی، اداره کل حقوقی و املاک نقشی کلیدی در تحقق اهداف بنیاد مسکن دارد و باید با نگاه پیشگیرانه از بروز اختلافات و دعاوی جلوگیری کند.

رئیس بنیاد مسکن افزود: تسریع در روند پیگیری پرونده‌ها، ضمن افزایش شفافیت، موجب صرفه‌جویی در منابع و ارتقای بهره‌وری سازمان خواهد شد.

وی از مدیران و کارشناسان حقوقی خواست با حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری، نسبت به صیانت از اموال عمومی و تحقق مأموریت‌های بنیاد اهتمام ویژه داشته باشند.