به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر چند فقره تیراندازی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله گشت کارکنان انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در اقدام غافلگیرانه متهم را در کمترین زمان ممکن دستگیرکردند. متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه خود اعتراف و دربازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح جنگی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی هویزه از تشکیل پرونده قضایی علیه متهم خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی شهروندان است که با امید به خداوند متعال و همکاری مردم عزیز به آن جامه عمل خواهد پوشاند.