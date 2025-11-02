آغاز تمرینات تیم ملی والیبال نشسته از ۱۵ آبان
ملی پوشان والیبال نشسته مردان به منظور کسب آمادگی برای بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۸، وارد اردوی تیم ملی میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین مرحله اردوی آمادگی تیمملی والیبالنشسته آقایان برای حضور در بازیهای پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸، از پانزدهم تا بیست و دوم آبان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
داوود علیپوریان (قزوین)، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی (تهران)، مهدی بابادی، علی اکبری (خراسان رضوی)، علیرضا یدالهی، مرتضی مهرزاد، محمدرضا حامدزاده (مازندران)، میثم علیپور (گیلان)، حسین گلستانی (قم)، محمد نعمتی، جمال نظری، وحید بایلری (گلستان)، مسعود امامی (کرمانشاه) و میثم حاج بابایی (آذربایجان شرقی) ملی پوشانی هستند که در این اردو به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
سرمربی: هادی رضایی (خراسانرضوی)
مربیان: امین اصغری (مازندران)، رمضان صالحی (مازندران)، مجتبی قنبری (گیلان)
مربی بدنساز: هادی ساجدی نیا (آذربایجانشرقی)
فیزیوتراپ: دکترعلیرضا طایفه (آذربایجانشرقی)
حجتالاسلام امیرحسین آقایی به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکند.
علی کشفیا سرپرستی این اردو را برعهده دارد.