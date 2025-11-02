رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: این دانشگاه به مرجعیت علمی تعلیم و تربیت ایران و جهان اسلام مبدل خواهد شد.

تلاش برای تبدیل شدن دانشگاه فرهنگیان به مرجعیت علمی تعلیم و تربیت ایران و جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رجبعلی برزویی امروز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ در آیین تودیع و معارفه رئیس و سرپرست دانشگاه فرهنگیان خوزستان افزود: در کشور ما بزرگان بسیاری بر جایگاه تربیت معلم تأکید داشته‌اند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی ۱۲ سال گذشته بار‌ها بر نقش دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان «مرکز ثقل آموزش و پرورش» تأکید فرموده‌اند.

وی با یادآوری سخن معروف امیرکبیر مبنی بر اینکه «هیچ جامعه‌ای فراتر از اندیشه معلمانش رشد نمی‌کند» افزود: وزیر آموزش و پرورش نیز دانشگاه فرهنگیان را «قلب تپنده آموزش و پرورش کشور» می‌داند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور با بیان اینکه در دو سال حضور خود در دانشگاه فرهنگیان، مقدس‌تر از این مجموعه برای خدمت نیافته‌ام، تصریح کرد: چه جایگاهی والاتر از آن‌که در مسیر تربیت معلمانی گام برداریم که نسل‌های آینده کشور را می‌سازند. مهم‌ترین مأموریت ما در دانشگاه فرهنگیان، تربیت بهترین و شایسته‌ترین معلمان برای نظام تعلیم و تربیت کشور است و خوشبختانه امروز نخبه‌ترین جوانان کشور رشته معلمی و تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را انتخاب می‌کنند؛ موضوعی که علت اصلی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به این دانشگاه است.

بروزیی با اشاره به دستاورد‌های دانشگاه فرهنگیان در حوزه نرم‌افزاری اظهار کرد: در چند سال گذشته گام‌های مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی این دانشگاه برداشته شده است و به فضل الهی، در آینده نزدیک دانشگاه فرهنگیان به جایگاهی خواهد رسید که بسیاری از نخبگان آرزو خواهند داشت به‌عنوان عضو هیئت علمی، کارمند یا دانشجو در آن حضور داشته باشند.

وی دانشگاه فرهنگیان را یکی از راهبردی‌ترین و حاکمیتی‌ترین دانشگاه‌های کشور توصیف کرد و افزود: در سال‌های اخیر، بودجه عمرانی این دانشگاه ۲۰ برابر و بودجه تملک دارایی آن ۱۰ برابر افزایش یافته است. تمام صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی که یک معلم مرجع باید دارا باشد در شیوه‌نامه‌های جدید آموزشی و تربیتی لحاظ شده است.

رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور تاکید کرد: هدف نهایی دانشگاه فرهنگیان این است که به مرجعیت علمی تعلیم و تربیت ایران و جهان اسلام دست یابد. در نظام جدید آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، تمامی فعالیت‌های آموزشی از مدرسه تا دانشگاه مورد توجه قرار گرفته و با حمایت دولت، رهبری، مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آینده‌ای روشن و پرثمر در انتظار دانشگاه فرهنگیان و نظام تربیت معلم کشور است.

در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های دکتر صالحی رئیس پیشین، دکتر حمدانی به سرپرستی دانشگاه فرهنگیان خوزستان منصوب و معرفی شد.