به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما نماینده حزبالله در پارلمان لبنان با اشاره به اینکه صهیونیستها به هیچ کدام از بندهای توافق آتشبس پایبند نبودهاند، گفت که صحبت برخی درباره توافق جدید با اشغالگران امری بیمبنا و بیمنطق است.
حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد به موجب توافقی که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ میلادی امضا شد، لبنان کاملا بدان پایبند بوده، اما در مقابل رژیم صهیونیستی به هیچ یک از مفاد آن پایبند نبوده است. اکنون عدهای درباره توافق جدید صحبت میکنند در حالی که دشمن، توافق قبلی را اجرایی نکرده است، این چه منطقی است؟
وی در مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید خضر الحاج حسن در شهرک شعت البقاعیه گفت که هرگونه تهی کردن دست لبنان از عناصر قدرت، منطق همراهی با خواستهها و روایت دشمن تحت فشار آمریکا، بمباران و کشتارها و رها کردن لبنان بدون هرگونه سقف و نیز قدرت است. بروید و این توافق را اجرا کنید، آن را به دشمن صهیونیستی تحمیل کنید و به آمریکا، فرانسه و سازمان ملل فشار بیاورید تا اجرای توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را به صهیونیستها تحمیل کنند. یک استراتژی امنیت ملی یا یک استراتژی دفاع ملی تدوین کنید. بروید و ارتش لبنان را تقویت و تجهیز کنید و عناصر قدرت در داخل دولت لبنان بسازید، من اینجا درباره مقاومت صحبت نمیکنم، بلکه درباره دولت صحبت میکنم که توانمند، قوی و مقاوم باشد و خودش بتواند تصمیم بگیرد.