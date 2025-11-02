نجمه بوشهری‌زاده و فرشته اقتداری در نخستین روز رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان، با دو پیروزی متوالی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان با حضور یازده بازیکن برتر کشور و نظارت الهام رمضانی، سرمربی تیم ملی، در باشگاه اسکواش انقلاب تهران در حال برگزاری است.

در دیدار‌های صبح امروز، نتایج به شرح زیر رقم خورد:

شکیبا قلی پور ۳_ ۰ مائده عزیز محمدی

نرگس سلطانی ۳ _ ۱ نازگل رمضان‌زاده

فرشته اقتداری ۳ _۰ ثمین حسن‌پور

در دیدار‌های عصر امروز نیز نتایج زیر به ثبت رسید:

دیانا مقری ۳ _۲ نازگل رمضان‌زاده

نجمه بوشهری زاده ۳_ ۱ نرگس سلطانی

مونا فلاحتی ۳_ ۲ ثمین حسن پور

فرشته اقتداری ۳_ ۰ شکیبا قلی پور

پارمین نکوپایان تک ۳_ ۲ نازنین تقی نژاد

این رقابت‌ها تا ۱۷ آبان ادامه دارد و در پایان، ترکیب نهایی تیم ملی اسکواش بانوان ایران برای اعزام به مسابقات تیمی آسیایی بزرگسالان به میزبانی پاکستان اعلام خواهد شد.