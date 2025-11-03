به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان؛ منوچهر پارسافر با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۸ هزار تن زیتون از باغ‌های رودبار، تنها شهرستانی که در آن زیتون تولید می‌شود، برداشت شود، گفت: ۵۰ درصد از این مقدار زیتون از رقم‌های کنسروی است که برداشت این ارقام کنسروی به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر باغداران رودباری مشغول برداشت رقم‌های روغنی زیتون برای فرآوری و روغنکشی هستند افزود: برداشت رقم‌های روغنی هم تا آذر ادامه دارد.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: اگرچه گیلان سومین تولیدکننده زیتون کشور است، اما زیتون رودبار با توجه به کیفیت آن، شناخته شده‌تر و مشتری پسندتر و همچنان سرآمد محصولات ۱۵ استان تولید کننده زیتون در کشور است.

منوچهر پارسافر افزود: در شهرستان رودبار ۱۰ کارخانه روغن کشی صنعتی با ظرفیت ۲۴ هزار تن و ۱۰۰ واحد فرآوری بسته بندی سنتی، مدرن و نیمه مدرن با ظرفیت ۱۲ هزار تن فعالیت می‌کنند.