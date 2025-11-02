معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: همه فرمانداران استان باید دستیار دانش آموزی داشته باشند و حرف دانش آموزان را بشنوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: آموزش و پرورش، مدرسه و دانش آموز را نکته اساسی و راهبردی می‌دانیم و باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم. هر حوزه‌ای سبب اقتدار و سربلندی ایران اسلامی شده با مدرسه و دانش آموز گره خورده است.

وی افزود: برای اولین بار در دستگاه‌های حاکمیتی کشور، دستیار دانش آموزی را در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان یزد بکار گرفته و به همه فرمانداران نامه زدیم که باید دستیار دانش آموزی داشته باشند و حرف دانش آموزان را بشنوند.

معاون استاندار ادامه داد: برای اولین بار در کشور سه دانش آموز عضو شورای آموزش و پرورش استان شدند.

وی با اشاره به اجرای طرح نماد یعنی نظام مراقبت از آسیب‌های دانش آموزان اظهار داشت: باید فضای دانش آموزی و محیط مدرسه را برای گفت‌و‌گو بین دانش آموزان و نسل دهه هشتادی با خودمان را فراهم کنیم.

دهستانی از انتخاب دستیار دهه هشتادی برای ایجاد گفتمان بین دانش آموزان و مسئولان خبر داد و تصریح کرد: گفت وگوی رسانه‌ای با ۶۰ خبرنگار دانش آموز پانا فردا شب با عنوان چله رسانه‌ای برگزار می‌شود.

معاون استاندار گفت: نسل جدید نشان داد پیشرفت‌های زیادی دارد و در پایبندی به ارزش‌های انقلاب و نظام نیز پای کار است و این مساله در جنگ ۱۲ روزه به اثبات رسید.

وی درباره برنامه‌های ۱۳ آبان خاطرنشان ساخت: برنامه‌های متنوعی برای این روز تدارک دیده شده و رویداد‌های فرهنگی و هنری با محوریت دانش آموز در مدارس برگزار خواهد شد.