مدیر کل صدا و سیمای زنجان در نشست هماندیشی مشاور امورخانواده و رسانه ملی در صداوسیمای استان زنجان بر لزوم روایتگری فعالانه از “الگوی سوم زن ایرانی” در مقابله با جنگ رسانهای دشمن تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل صداوسیمای استان زنجان، در نشست هماندیشی با مشاور امور بانوان و خانواده رسانه ملی، به تشریح چالشهای موجود در حوزه رسانه و اهمیت نقش صداوسیما در روشنگری جامعه پرداخت.
دکتر آل امین با اشاره به حملات هدفمند رسانهای به ویژه علیه صدا و سیما (مانند حمله به ساختمان شیشهای درجنگ ۱۲ روزه)، این حملات را نشانهای از ضعف و ناتوانی دشمن در مواجهه با ملت ایران دانست.
تمرکز دشمن بر زن قربانی و آسیبدیده
مدیرکل صداوسیمای زنجان مهمترین سرفصل رسانههای معاند را مسئله زن دانست و گفت: متأسفانه رسانههای دشمن، تمرکز خود را بر دو قطبی سازی جامعه زنان در ایران معطوف داشته است و جامعه زنان را به “زن ستمدیده” و “زن سنتی خانهنشین” تقسیم میکند.
وی افزود: موفقیتهای بومی بانوان کشورمان، چه در حوزه علمی، ورزشی و چه مدیریتی، به شدت برای آنها بیاهمیت است و در پی آن هستند که هویت بانوی ایرانی را گرفته و هویتی منفعل (شرقی) یا غربی (فمینیستی) به او تحمیل کنند تا کارآمدی نظام را زیر سؤال ببرند.
راهبرد مقابله: تقویت روایت “الگوی سوم زن ایرانی
دکتر آل امین بر ضرورت استراتژی رسانهای و تقویت الگوی سوم زن (ایرانی-اسلامی) تأکید کرد: ما باید به بر الگوی سوم زن ایرانی که نه شرقی است نه غربی، تمرکز کنیم و از داستانهای واقعی موفقیت بانوان متخصص و فعال کشور را به بهترین شکل روایت کنیم.
وی خواستار تعامل سازندهتر میان سازمانها و نهادها استانی با صداوسیما شد تا با رصد سریع شبهات و وقایع، روایت صحیح بلافاصله تهیه و منتشر شود.
دکتر آل امین در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاههای مختلف، سوژههای جذاب رسانهای حوزه زن و خانواده بیش از پیش شناسایی و تولید محتوا در این زمینه تقویت شود.
رسانه؛ تغذیه فکری خانواده و ابزار امیدآفرینی
دکتر کلانکی، مشاور امور بانوان و خانواده رسانه ملی، نیز در این نشست با تشریح نقش محوری زن در ساختار خانواده، مدیریت رسانهای را به تغذیه سالم خانواده تشبیه کرد.
وی تأکید کرد:در بمباران اطلاعاتی، رسانه باید نقش آنتیبیوتیک را ایفا کند تا آرامش و طمأنینه به خانهها بازگردد.
دکتر کلانکی هدف نهایی تمامی اقدامات را امیدآفرینی دانست و از دستگاههای اجرایی خواست تا با ارائه بستههای پیشنهادی خلاقانه به رسانه، در شفافسازی فرآیندهای حل مشکلات مردم (مانند تهیه دارو یا فرآیندهای قانونی) کمک کنند.
محورهای همکاری مشترک اعلام شده عبارتند از:
تربیت رسانهای: ورود به بحث تربیت رسانهای در نهادهایی مانند دانشگاه فرهنگیان.
کارآفرینی خانگی: تولید محتوای رسانهای جهت معرفی فرصتهای کارآفرینی برای بانوان در منزل، به منظور تقویت همزمان اقتصاد خانواده و هویت شغلی.
آموزش حقوقی و اجتماعی: تعریف برنامههای تلویزیونی آموزشی در خصوص فرآیندهای امنیتی، قضایی و اجتماعی جهت کاهش ابهامات و تشویش عمومی.
این نشست در راستای تأکید بر تعامل سازنده میان نهادهای فرهنگی و رسانه ملی برای مدیریت جریان اطلاعات و تقویت روحیه ملی در استان زنجان برگزار شد.
در بخش پایانی نشست، هر یک از بانوان مشاور دستگاههای اجرایی، اقدامات انجام شده و ایدهها و طرحهای جدید حوزه خود را مطرح کردند تا از ظرفیت رسانه ملی برای ارتقاء سطح آگاهی عمومی و حل دغدغههای مردمی استفاده شود.