آرش میرباقری، رکابزن تیم جوانان و بهزاد کرم زاده، مربی تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان ورزشکار و کمک مربی به باشگاه دوچرخه‌سواری اسپور توتو ترکیه پیوستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرش میرباقری، رکابزن تیم دوچرخه سواری جوانان کشورمان با باشگاه اسپور توتو که یکی از برترین تیم‌های ترکیه است، قرارداد همکاری امضاء کرد.

از جمله مهم‌ترین مسابقاتی که این لژیونر ایرانی در آن شرکت خواهد کرد، شامل: ۶ مسابقه در کلاس نیمه حرفه‌ای ۲/۱، تور حرفه‌ای ریاست جمهوری ترکیه، تور حرفه‌ای Qinghai چین (کلاس ۲ و دارای ۸ مرحله) و … است.

میرباقری در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، موفق شد پنج مدال خوش رنگ را برای تیم کشورمان کسب کند. همچنین ضمن کسب پیراهن طلایی و عنوان ارزشمندترین رکابزن لیگ برتر جاده، صاحب چندین مدال در این مسابقات (هر ۲ رده جوانان و بزرگسالان) و رقابت‌های قهرمانی کشور سال ۱۴۰۴ شد.

حضور در این مسابقات بین‌المللی همراه با تیم اسپورتوتو در حفظ و ارتقای آمادگی این ملی‌پوش آینده دار کشورمان تأثیر به سزایی خواهد داشت و در راستای اهدافی است که برای رکاب‌زنان اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در نظر گرفته شده است.

همچنین کرم زاده، مربی مجرب کشورمان که رکاب‌زنان خوبی در رده سنی جوانان زیر نظر وی، رشد و لباس تیم ملی را بر تن کرده‌اند، به زودی با این باشگاه، همکاری خود را آغاز خواهد کرد.

در چند سال اخیر نیز تیم‌های تحت هدایت ایشان در مسابقات لیگ برتر جاده، عناوین بسیار خوبی را کسب کرده‌اند.

این همکاری‌ها با توجه به ارتباطات مناسب فدراسیون کشورمان با فدراسیون ترکیه و تیم اسپور توتو، صورت گرفته است.

در جلسه رسول اسدی، رئیس فدراسیون ایران با امین موفتی اوغلو، همتای ترکیه‌ای خود در حاشیه مسابقات جهانی ۲۰۲۵ جاده (کیگالی) نیز مقرر شد در زمینه‌های مختلف، همکاری‌های میان دو کشور، رشد و توسعه پیدا کند.