جبهه سیاسی شریان نخستین نشست خبری خود را برگزار کرد تا نخستین پیامهای انتخاباتیاش را به اصولگرایان و رقبای اصلاحطلب برساند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «شریان» کنش انتخاباتیاش را آغاز کرد؛ جبههای که عنوان خود را «شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی» گذاشته و نخستین نشست خبریاش را پس از اعلام موجودیت برگزار کرد.
دبیرکل، نایب رئیس شورای مرکزی و رئیس کمیسیون انتخابات شریان، روز شنبه پاسخگوی خبرنگاران بودند. «ابوالقاسم جراره» دبیرکل شریان که به مجلس دوازدهم هم راه پیدا کرده، هدف این جریان را «رفع نیازهای جامعه و شناسایی افراد توانمند» اعلام کرد. جبههای که به گفته او «شبکهساز» است و با ۱۲ شبکه مختلف، قرار است نیازهای جامعه را پیگیری کند.
«شریان» چیست و چگونه تأسیس شد؟
«حمید رسایی» نایب رئیس شورای مرکزی شریان که همراه ابوالقاسم جراره از تهران به مجلس دوازدهم راه پیدا کرد، «شریان» را یک گروه صرفا سیاسی نمیداند. به گفته آقای رسایی، اما «شریان در ابتدای کارش، فعالیت سیاسی و انتخاباتی داشت و ناگزیر در آن حضور پیدا کرد.»
تشکیل جبههای با نام «شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی» ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ با موافقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، «قانونی» اعلام شد. سخنگوی وقت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همان روز گفت که جبهه شریان در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم، یعنی اواخر سال ۱۴۰۲ «اعلام موجودیت موقت یکساله کرده» و پس از پایان مهلت مجوز یکسالهاش، دوباره درخواست تأسیس داده است.
اما شریان ۱۱ اسفند ۱۴۰۱، دقیقا یک سال پیش از انتخابات مجلس دوازدهم، برای معرفی خودش نخستین مجمع عمومی را برگزار کرد و از جمله حاضران آن مجمع، مهرداد بذرپاش و سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی بودند.
نشست خبری شریان در خبرگزاری فارس؛ از راست، ابوالقاسم جراره دبیرکل و حمید رسایی نایب رئیس شورای مرکزی شریان
تکرار یک الگوی انتخاباتی؛ منظور شریان از «نیروهای انقلاب» چیست؟
در حالیکه ۶ ماه به هفتمین انتخابات شوراهای شهر و روستا باقی مانده، رسایی در نشست خبری از تلاش شریان برای تکرار الگوی انتخاباتی این جبهه در انتخابات مجلس دوازدهم گفت. انتخاباتی که به گفته او، رفتارهای انتخاباتی و چینش سیاسی مجلس را تغییر داد و حالا شریان میخواهد برای انتخابات شوراها هم «سخنگوی بخشی از بدنه دغدغهمند جامعه به ویژه در تهران شود.»
نایب رئیس شورای مرکزی شریان گفت: این جبهه در انتخابات شورای شهر تهران و شهرهای دیگر کشور، با گرم کردن فضای انتخابات و مشابه رویکرد انتخابات مجلس، در حوزه خدمات اجتماعی و شهری نامزد معرفی میکند.
انتخابات مجلس دوازدهم در حالی برگزار شد که «شریان» نمایندگانش را در قالب یک فهرست ائتلافی موسوم به «اُمَنا (ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب)» با دیگر نامزدهای همسو و خارج از این جبهه ارائه کرد. فهرستی که رأس آن حمید رسایی معرفی شده بود و نزدیک انتخابات توانست مجوز بگیرد. به گفته «میثم نادی» رئیس کمیسیون انتخابات جبهه شریان، از ۳۰ منتخب تهران در این دوره از مجلس، ۱۹ نفر از فهرست امنا بودند.
فهرست ائتلافی «امنا» برای انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
آقای نادی گفته شریان روی رقابت با جریانهای همسوی خودش تمرکز کرده است. او نظرش را اینطور توضیح داد: «جبهه شریان در انتخابات مجلس با راهبرد مشخص یعنی رقابت درون جبهه انقلاب به جای رقابت با جریان اپوزوسیون غربگرا وارد کارزار انتخاباتی شد. این راهبرد را در انتخابات شوراها هم پیش خواهیم گرفت، اما باید مراقب باشیم جریان غربگرا از فرصت رقابت سوءاستفاده نکند.»
نخ تسبیح به کارگیری رسمی و رسانهای عنوان «جبهه یا نیروهای انقلاب» را میتوان تا اواخر دهه ۷۰ هم دنبال کرد. اصولگرایان با عنوانهایی از جمله «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی» یا سپس در سال ۹۵، «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جَمنا)» وارد کارزارهای انتخاباتی و فعالیتهای سیاسی شدهاند. اگرچه رئیس هیئت مؤسس جمنا حتی این ائتلاف را «فرا اصولگرا» نامید و البته گفت «ما اصولگرایی را قبول داریم.»
جمنا قرار بود به رقابت انتخاباتی با اصلاحطلبانی برود که از سال ۹۲ دولت را به دست گرفته بودند و سال ۹۵ هم عده قابل توجهی از آنها به کرسیهای مجلس دهم رسیدند. اما نتوانست در انتخابات ۹۶ ریاست جمهوری پیروز شود.
کنش و فعالیت انتخاباتی اصولگرایان در رقابتهای بعدی با عنوانهایی از جمله «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا)» ادامه پیدا کرد و از میان اصولگرایان، شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی هم تشکیل شد.
تغییر و تحولات جامعه و مواجهه متفاوت مردم با انتخابات در چند دوره اخیر، رقابت را هم به درون جریان اصولگرایی برده است. با این حال، گروههای مختلفی از جمله شریان پس از اعلام موجودیت، خود را چیزی خارج از اصولگرایی و دستهبندی آنها معرفی کردند. اتفاقی که در انتخابات مجلس دوازدهم هم دیده شد و فهرستی متفاوت از «شانا» و «شورای وحدت» میان اصولگرایان ارائه کردند.
رسایی: میخواستیم تریبون خودمان را داشته باشیم
در نشست خبری روز شنبه، پرسش خبرگزاری صدا و سیما از مسئولان جبهه شریان این بود که «منظور از نیروهای انقلاب چیست و شریان در خانه احزاب دقیقا به کدام جریان (فراکسیون) اصلاحطلب، مستقل یا اصولگرا تعلق دارد؟» و «آیا این نامگذاری برای جلب توجه گروههایی است که به انقلاب اسلامی علاقه دارند؟»
ابتدا حمید رسایی پاسخ داد: تقسیم بندی اصلاحطلبی و اصولگرایی خیلی وقت است به هم خورده، اصلا شریان برای این تأسیس شد، چون عدهای به اسم اصولگرایی از طرف ما هم حرف میزدند. ما مثل آنها نیستیم. عملکرد برخی از آنها به ویژه در انتخابات، روش بستن فهرستهای انتخاباتی و نوع مدیریتشان سنخیتی با اصولگرایی و توقع جامعه از آنها نداشت.
آقای رسایی ائتلاف اصولگرایان را عملا «از هم پاشیده» معرفی کرد و گفت: برای اینکه خودمان تریبون خودمان باشیم، شریان را راه انداختیم.
او اگرچه صراحتا نگفت شریان به جریان اصولگرایی تعلق دارد، اما با تکرار پرسش قبلی اینطور ادامه داد: «حاضریم تعامل کنیم، اما نه معامله. اصولگرایی و اصلاحطلبی مفهوم گستردهای است و میان آنها تفکیکهایی وجود دارد، اما در چارچوب کلی و مبانی فکری شاید به آن چیزی که به عنوان اصولگرایان شناخته میشود نزدیکتر باشیم.»
رئیس کمیسیون انتخابات شریان هم در این باره گفت: «دستهبندی جریانهای سهگانه در خانه احزاب، عُرفی است و قانونی برای آنها مشخصا تعریف نشده است. وزارت کشور اگر بخواهد متناسب با جامعه حرکت کند، باید دستهبندی هایش را اصلاح کند.»
شریان از جبهههای سیاسی است که گفته میشود در فراکسیون اصولگرایان خانه احزاب قرار گرفته است.
منابع مالی شریان؛ از حق عضویت تا کمکهای علاقمندان به جبهه انقلاب
پرسش دیگر خبرگزاری صدا و سیما درباره منابع مالی جبهه شریان بود. میثم نادی به طعنه به رقبای اصولگرای خود در انتخابات پاسخ داد و گفت: «پاجوشها» کلا کمخرج هستند. رویکرد ما کاملا مردمی است و چشمداشتی به منابع دولتی و بیتالمال نداریم. بخشی از امور اجرایی شریان از حق عضویتهاست و بخش قابل توجهی از هزینههای انتخاباتی را هم نامزدها پرداخت کردند.
او این را هم گفت که «بخشی از هزینههای شریان از کمک خیّران و مردمی که به جبهه انقلاب و تشکلهای انقلابی علاقمند هستند، تأمین میشود.»
انتخابات تناسبی؛ نگرانی شریان از رأی آوردن «سلبریتیهای انتخاباتی»
نشست خبری شریان با واکنش مسئولان آن به برگزاری انتخابات تناسبی در تهران همراه بود. در آخرین اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قرار است انتخابات در تهران تناسبی و به صورت آزمایشی برگزار شود.
انتخابات تناسبی با هدف مشارکت گروههای سیاسی فعال، به گونهای برگزار میشود که احزاب و تشکلها به صورت فهرستی میتوانند از مردم رأی بگیرند و به همان میزان و نسبت، در شوراهای شهر کرسیها را از آن خود کنند.
با این حال تاکنون برخی صاحبنظران و گروههای سیاسی درباره سازوکارهای انتخابات تناسبی در تهران خواستار بررسیهای بیشتر و اصلاح رویهها شدند. نگرانی برخی افراد از بعضی سازوکارهای انتخابات تناسبی، از جمله در «تعیین حدنصاب دستیابی به کرسیها» و «دشوار شدن ورود افراد به مستقل به شوراها» در جریان رقابت فهرستهای حزبی و جناحی است.
شریان هم اعلام کرده منتقد این سازوکار است، اما فعلا به عنوان قانون آن را پذیرفته. رئیس کمیسیون انتخابات شریان گفت: قانون کنونی اشکالات جدی دارد که به دولت و مجلس و دستگاههای دیگر اطلاع دادهایم.
میثم نادی گفت: طیفهای سیاسی به اشکال مختلف سهم دارند، اما نقش و سلیقه مردم در انتخابات تناسبی کمتر دیده شده است.
او گفت: با قانون کنونی افراد مستقل تقریبا نقشی در مدیریت شهری نخواهند داشت و از دور خارج میشوند. سردرگمی احزاب باعث سرد شدن انتخابات میشود و جوانان توانمند فرصت دیده شدن پیدا نمیکنند.
آقای نادی گفت: شیوه تناسبی در انتخابات، فضا را به سمت انتخاب «سرلیستها و سلبریتیهای انتخاباتی» میبرد. او همچنین ابزار امیدواری کرد: «فرصت اصلاح قانون هنوز هست.»
دبیرکل: قرار نیست با دولت تقابل کنیم/ رسایی: «وفاق» به معنای اجرا نکردن قانون نیست
موضعگیری مسئولان شریان به دوگانه همراهی یا موضع انتقادی از دولت چهاردهم هم رسید. دبیرکل شریان تأکید کرد: قرار نیست با دولت تقابلی داشته باشیم و از روز اول میخواستیم گرهی از کار جامعه و مردم باز کنیم. بر اساس گفتههای رهبری، مبنای ما این است که به دولتها کمک کنیم.
آقای جراره گفت: ما به آقای پزشکیان رأی ندادیم، اما به دولت کمک میکنیم.
شریان از حامیان سعید جلیلی در انتخابات ۱۴۰۴ ریاست جمهوری بود.
اما حمید رسایی هم در این باره سکوت نکرد و گفت: دولت چهاردهم بر وفاق تأکید کرده است، اما وفاق بر سر چه چیزی؟ وفاق باید روی یک موضوعی اتفاق بیفتد.
نایب رئیس شورای مرکزی شریان ادامه داد: وفاق را اینطور تعریف میکنند که قانون را کنار بگذاریم و مورد رضایت آقایان باشد؛ این اصلا ممکن نیست.
به گفته حمید رسایی؛ «برای حدود ۵۰ بازنشسته در دولت چهاردهم از رهبری مجوز گرفته شده تا به کار برگردند. اما درحالیکه این مجوز یکساله بوده، این افراد پس از گذشت این مهلت هنوز بر سر کار هستند.»
