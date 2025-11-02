به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین روز رقابت‌های والیبال زیر ۱۶ سال دختر قهرمانی آسیا که به میزبانی اردن در حال برگزاری است، تیم ایران نخستین دیدار رسمی خود را برگزار کرد.

تیم ایران در گروه B این مسابقات قرار دارد؛ گروهی که تیم عربستان از حضور در ادامه رقابت‌ها انصراف داده است. بر همین اساس، دیدار نخست ایران برابر عربستان ۳ بر صفر به سود کشورمان بدون برگزاری بازی ثبت شد.

تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران امروز، یکشنبه ۱۱ آبان در نخستین مسابقه خود به مصاف تیم فیلیپین رفت و سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

تیم ایران در این مسابقه با پیراهن سفید وارد زمین شد و فاطمه شعبان خمسه از ترکیب سما اسکندرلی (پاسور)، دیانا افزونی (دریافت‌کننده قدرتی)، ستایش نصراصفهانی (دریافت‌کننده قدرتی)، ملینا قفرانی (مدافع میانی)، زهرا جعفری (قطر پاسور)، آیناز بنی‌بوگری (مدافع میانی) و عسل ولی‌پور (لیبرو) در ابتدای این دیدار استفاده کرد.

قضاوت این دیدار بر عهده‌ی احمد القطارنه از اردن به‌عنوان داور اول و نیو کیم از کره‌جنوبی به‌عنوان داور دوم بود.

در این دیدار، تیم والیبال دختران ایران به رغم نمایش قابل‌قبول در نهایت بازی را با نتیجه ۳ بر صفر با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۲ به تیم فیلیپین واگذار کرد.

اعضای کادر فنی تیم زیر ۱۶ سال را موهبه نجفی‌زاده (سرپرست)، فاطمه شعبان خمسه (سرمربی)، سید محمدامین شاکری (مشاور فنی)، بهاره نیازی، فاطمه ایدلخانی و تهمینه درگزنی (مربیان)، مرضیه کریمی (مربی بدنساز)، نگین ناطقی (فیزیوتراپ) و زهرا یلقی (آنالیزور) تشکیل می‌دهند.

بازی بعدی تیم ایران دوشنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود که ایران به مصاف تیم ژاپن خواهد رفت.

در دیگر دیدار این گروه، تیم ژاپن در روز نخست رقابت‌ها موفق شد با نتیجه سه بر یک تیم فیلیپین را شکست دهد.