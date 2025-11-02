به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ششمین روز رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی العین امارات، در مرحله مقدماتی میکس تیمی تپانچه P ۶، دو تیم از کشورمان یکی با ترکیب سید محمدرضا میرشفیعی، فائزه احمدی و تیم دیگر با ترکیب نسرین شاهی و مصطفی خادم حضور پیدا کردند. در پایان این مرحله تیم‌های ایران با ایستادن در جایگاه اول و سوم راهی مرحله نهایی شدند.

تیم میکس تپانچه با ترکیب سید محمدرضا میرشفیعی و فائزه احمدی به مدال نقره دست یافت و تیم دیگر کشورمان در رده چهارم ایستاد.

هدایت تیم تپانچه را فتح‌اله دلفانی‌خان برعهده دارد.

رقابت‌های جام جهانی پاراتیراندازی ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان برگزار می‌شود.