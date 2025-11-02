جام جهانی پاراتیراندازی؛ مدال نقره میکس تیمی تپانچه برای ایران
ملی پوشان تپانچه کشورمان در بخش میکس تیمی جام جهانی پاراتیراندازی موفق به کسب مدال نقره شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ششمین روز رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی العین امارات، در مرحله مقدماتی میکس تیمی تپانچه P ۶، دو تیم از کشورمان یکی با ترکیب سید محمدرضا میرشفیعی، فائزه احمدی و تیم دیگر با ترکیب نسرین شاهی و مصطفی خادم حضور پیدا کردند. در پایان این مرحله تیمهای ایران با ایستادن در جایگاه اول و سوم راهی مرحله نهایی شدند.
تیم میکس تپانچه با ترکیب سید محمدرضا میرشفیعی و فائزه احمدی به مدال نقره دست یافت و تیم دیگر کشورمان در رده چهارم ایستاد.
هدایت تیم تپانچه را فتحاله دلفانیخان برعهده دارد.
رقابتهای جام جهانی پاراتیراندازی ۶ تا ۱۳ آبان در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین با حضور ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده تیمی و انفرادی در رشته تفنگ، تپانچه و شاتگان برگزار میشود.