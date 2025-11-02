به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله سوم و یک سی‌ودوم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران امروز با برگزاری ۲ دیدار دیگر پیگیری شد تا چهره ۱۶ تیم راه‌یافته به مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شود.

بر این اساس ۱۶ تیم فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، هوادار تهران، نیروی زمینی تهران، پادیاب خلخال، مس کرمان، کیا تهران، برق شیراز، داماش گیلان، سایپا تهران، نساجی مازندران، نفت و گاز گچساران، شهرداری نوشهر و بعثت کرمانشاه با حذف رقبای خود، به مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌ها که با ورود ۱۶ تیم حال حاضر لیگ برتر برگزار خواهد شد، صعود کردند.

مرحله چهارم رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور فردا با اضافه شدن ۱۶ تیم لیگ برتری قرعه‌کشی می‌شود و تیم‌های حاضر رقبای خود را خواهند شناخت.

نتایج مسابقات مرحله سوم به شرح زیر است: