به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان،حوزه ی علمیه،جامعه روحانیت واستانداری لرستان در پیام مشترکی ارتحال عالم ربانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجید شاهرخی(ره) را تسلیت گفتند.

در این پیام آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

«اذا مات العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء»

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت عالم وارسته و سید جلیل‌القدر، حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید مجید شاهرخی(ره) موجب اندوه و تألم فراوان گردید.

این عالم اخلاق‌مدار و فرزانه، عمر گران‌مایه خود را در مسیر تهذیب و تزکیه نفس، خدمت به مردم، و تعالی دین و جامعه سپری کرد و الگویی از زهد، تقوا، ساده‌زیستی و عشق به خدمت بود.

ایشان در دوران همراهی با حضرت آیت‌الله کمالوند(ره) و در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، به‌ویژه در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، به‌عنوان روحانی بصیر و مجاهد شناخته می‌شدند. همچنین با حضور مؤثر در دانشگاه و حوزه تعلیم و تربیت، نقش بسزایی در هدایت نسل جوان به سوی ارزش‌های دینی و انسانی ایفا نمودند.

این روحانی مردمی، در جایگاه امام جماعت و مروّج معارف قرآن و اهل‌بیت علیه السلام، همواره در کنار مردم بودند و آثار و اخلاق نیکوی ایشان در دل‌ها جاودانه خواهد ماند.

رحلت این عالم ربانی را به سادات مکرم، حوزه‌های علمیه، روحانیت معظم، عموم مردم متدین و انقلابی استان لرستان به‌ویژه شهرستان خرم‌آباد، خانواده‌های وابسته، و جناب آقای مهندس سید سعید شاهرخی استاندار لرستان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن فقید سعید، علوّ درجات و رحمت واسعه الهی مسألت داریم.

در آستانه‌ی ایام فاطمیه، امیدواریم روح بلند ایشان در جوار رحمت حق و بر خوان نعمت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها متنعم گردد.

مراسم تشییع آن فقید سعید، روز سه‌شنبه ساعت ۱۴ از درب مسجد صاحب‌الزمان (عج) خرم‌آباد به‌ سمت بهشت صالحین ۳ برگزار می‌شود.

همچنین مجلس ترحیم این عالم ربانی روز چهارشنبه۱۴ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حوزه ی علمیه کمالیه خرم‌آباد وهمزمان مجلس بانوان در حسینیه حبیب‌بن‌مظاهر برگزار خواهد شد.