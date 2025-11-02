پخش زنده
رئیس اداره نظارت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی از سرشماری پاییزه قرقاول قفقازی در ارسباران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی مردمی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای پایش سالیانه جمعیت گونههای شاخص حیاتوحش استان آذربایجان شرقی سرشماری پاییزه قرقاول قفقازی در محدوده پارک ملی و منطقه حفاظتشده ارسباران انجام شد.
وی افزود: این برنامه با هدف بررسی وضعیت جمعیتی، پراکنش مکانی و ارزیابی روند تغییرات این گونه در زیستگاههای طبیعی منطقه اجرا گردید.
مردمی ادامه داد: سرشماری پاییزه قرقاول قفقازی در ارسباران با حضور تیمهای تخصصی انجام شد و نشان داد جمعیت این گونه شاخص در زیستگاههای مرکزی استان همچنان پایدار است. ثبت مشاهدات دقیق نر، ماده و جوجهها و همچنین پراکنش مکانی آنها، مبنای تصمیمگیری حفاظتی و برنامههای پایش بلندمدت زیستگاهها خواهد بود. این پایشها امکان شناسایی تغییرات احتمالی جمعیت و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه را فراهم میکنند و نشان میدهند که مدیریت زیستگاهها و کنترل مزاحمت انسانی همچنان نقش مهمی در حفظ چرخه طبیعی گونه دارد.
رئیس اداره نظارت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی گفت:قرقاول ارسبارانی یکی از زیرگونههای قرقاول قفقازی در ایران است. زیستگاه این زیرگونه در نواحی مرزی رود ارس قرار دارد و جمعیت ارسباران به دلیل همپوشانی زیستگاهی با جمهوری آذربایجان اهمیت ویژهای دارد. با این حال پایش جمعیت فعلاً تنها در مناطق داخل کشور انجام میشود.
وی افزود: در جریان اجرای سرشماری، کارشناسان اداره کل حفاظت محیطز یست استان با همکاری ادارات شهرستانی و مشارکت جوامع محلی به جمعآوری دادههای میدانی و ثبت مشاهدات پرداختند.
رئیس اداره نظارت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانشرقی گفت: نتایج این پایش مبنای تصمیمگیریهای حفاظتی و مدیریتی در دورههای بعدی و برنامهریزی اقدامات حفاظتی در زیستگاههای این پرنده ارزشمند خواهد بود.